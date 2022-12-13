BIST 5.193
DOLAR 18,64
EURO 19,67
ALTIN 1.069,74
HABER /  POLİTİKA

6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan liderlere bir isim daha eklendi kulisi

6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan liderlere bir isim daha eklendi kulisi

Altılı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan liderlere bir isim daha eklendiği iddia edildi. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel,Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yakın olduğu yönünde kulis paylaştı.

Abone ol

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Altılı Masa’nın yol haritası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı.

Deniz Gürel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sıcak baktığı bilgisini paylaştı.

"Ahmet Davutoğlu'nun da Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakıldığı yönünde bilgilerim var"

Gürel, konuya ilişkin “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olmayanlar isimler safına bir lider daha eklendi diyebiliriz; Gültekin Uysal. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun da Kemal Bey’in adaylığına daha sıcak bakıldığı ve hatta olası baktığı yönünde bilgilerim var” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu
Foto Galeri Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yakalandın, hem de fena yakalandın!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yakalandın, hem de fena yakalandın!
AK Parti'den EYT takvimi açıklaması! EYT ne zaman çıkacak?
AK Parti'den EYT takvimi açıklaması! EYT ne zaman çıkacak?
Papara üzerinden 2.5 milyar lira kara para aklamışlar! Kumarhaneci Halil Falyalı'nın eşi de var
Papara üzerinden 2.5 milyar lira kara para aklamışlar! Kumarhaneci Halil Falyalı'nın eşi de var
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih belli oldu
Enerji krizi! Doğal gazda daha fazla tasarruf çağrısı
Enerji krizi! Doğal gazda daha fazla tasarruf çağrısı
İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı! İşte verilen ceza
İETT otobüsünde mastürbasyon yaptı! İşte verilen ceza
Yüzde 50 zam yapılacak! Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret belli oldu
Yüzde 50 zam yapılacak! Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret belli oldu
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklandı
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklandı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferlerde iptaller var
Yola çıkacaklar dikkat! Seferlerde iptaller var
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul da hissetti AFAD şiddetini açıkladı
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul da hissetti AFAD şiddetini açıkladı
Weghorst Burnley'e geri mi dönüyor? Açıklama geldi sözleşme detayı dikkat çekti
Weghorst Burnley'e geri mi dönüyor? Açıklama geldi sözleşme detayı dikkat çekti
TOGG için heyecanlandıran açıklama! Tarih belli oldu: Avrupa pazarına giriyor
TOGG için heyecanlandıran açıklama! Tarih belli oldu: Avrupa pazarına giriyor