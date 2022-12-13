6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan liderlere bir isim daha eklendi kulisi

Altılı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakan liderlere bir isim daha eklendiği iddia edildi. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel,Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yakın olduğu yönünde kulis paylaştı.

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tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Altılı Masa’nın yol haritası ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı.

Deniz Gürel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sıcak baktığı bilgisini paylaştı.

"Ahmet Davutoğlu'nun da Kemal Bey'in adaylığına sıcak bakıldığı yönünde bilgilerim var"

Gürel, konuya ilişkin “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olmayanlar isimler safına bir lider daha eklendi diyebiliriz; Gültekin Uysal. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun da Kemal Bey’in adaylığına daha sıcak bakıldığı ve hatta olası baktığı yönünde bilgilerim var” ifadelerini kullandı.