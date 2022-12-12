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Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

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Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını ise Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı ünlü türkücü oldu.

Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim de belli oldu.

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Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

 Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.

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