Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını ise Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı ünlü türkücü oldu.
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim de belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.