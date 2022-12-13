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Bakan Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Bu yıl geçen yıla göre...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Bu yıl geçen yıla göre...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirtti. Dönmez "Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur." dedi.

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 Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyledi.

"Onu mecburen gazla telafi ettik"

Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, "Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl doğal gaz tüketimi 59,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

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