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İngiliz vatandaşı Jeanette Müslüman oldu 'Cennet' ismini aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiliz vatandaşı Jeanette Müslüman oldu 'Cennet' ismini aldı

Turist olarak geldiği Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır yaşayan İngiliz vatandaşı Jeanette Mcdonald, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

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Mcdonald için Adana'nın Seyhan İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi, Külliye Fetih Cami Müezzini Seraceddin Kahya'nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İhtida merasiminde, Mcdonald’a İslam dini hakkında özet bilgiler veren İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, İslam’ın temelinde Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu söyledi.

İngiliz vatandaşı Jeanette Mcdonald, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İslam'ı araştırarak öğrendiğini ve kendi hür iradesiyle İslamiyet’i seçtiğini, Türkiye'yi de çok sevdiğini ifade etti.
Mcdonald, Müslümanların aile hayatları, yaşam biçimlerinin İslam'ı merak edip araştırmasına vesile olduğunu belirterek, “Böylece İslam'ı araştırıp Müslüman olmaya karar verdim. Müslüman olmakla kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Elhamdülillah" dedi.
Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jeanette Mcdonald, "Cennet" adını aldı.
Müftü Yaman, Müslüman olmasından dolayı tebrik ettiği Cennet'e, "İslamiyet’i araştırdığı, İslam'ı kendi arzusuyla seçtiği için çok mutlu ve biz de İslam ile şereflenen Cennet kardeşimizi tebrik ediyoruz. İhtidası mübarek olsun. İslam'la hayatı huzur dolsun" ifadelerini kullandı.
Müftü Yaman, yaptığı dua sonrasında Cennet’e "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.

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