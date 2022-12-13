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Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

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