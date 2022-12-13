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Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sabah işe giden kadına dehşeti yaşattı! Arkasından yaklaşıp...

ADANA’da sabah işe giden kadına arkadan yaklaşıp ağzını kapatarak, içinde 2 bin lira ve 2 çeyrek altın olan çantasını gasp eden zanlı, polisin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

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 İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Leyla A.’yı (48) sokakta takip eden bir kişi, kadının arkasından yaklaştı. Şüpheli, arkasından sarıldığı Leyla A.’nın kolundaki çantayı almaya çalışınca, kadın bağırarak yardım istedi. Şüpheli ise eliyle kadının ağzını kapatıp, çantayı da alarak kaçtı.

Leyla A.’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 21 kaydı bulunan Aykut D. (23) olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının içindeki 2 bin TL ile 2 çeyrek altını aldığı çantayı arkadaşı Mert Y.’ye (26) verdiğini belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, zanlıları saklandıkları adrese yapılan baskınlarla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut D. tutuklandı, Mert Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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