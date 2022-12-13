6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım

TÜRKİYE gündemine bu soru düştü. CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in, '128 milyar dolar nerede?' tartışmasının yapıldığı dönemde 6'lı masa liderlerinden birinin, eski milletvekili bir işadamı aracılığıyla döviz aldığı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sevigen, "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım." dedi.

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6'lı masada oturan bir lider yüklü döviz alımı yaptı. Bu iddia gündeme oturdu. İddiayı dile getiren ise CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen oldu. Mehmet Sevigen, 6'lı masa bileşenleri tarafından, CHP'nin başlattığı 128 milyar dolar nerede tartışmasının yapıldığı bir dönemde, masanın genel başkanlarından birinin, eski bir milletvekili aracılığıyla döviz aldığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Sabah gazetesine konuştu ve şunları söyledi:

"Kendisi de biliyordur, şu an uyuyamıyordur"

-"Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım. Eski bir milletvekiline gönderiyor. Özel korumasını. O dönem araları iyiydi. Arıyor, 'sana bir arkadaşımla Türk lirası gönderiyorum, bunu dolara çevirir misin?' diyor. O da gönderiyor. Bir kere daha gönderiyor. Bu ülkenin en çok paraya ihtiyacı olduğu dönemde. Kendisi de biliyordur, şuan uyuyamıyordur. 6'lı masa üyelerinin birinin genel başkan yardımcısı, 'bizi şaibede bıraktın, kim o söyle' dedi. Ben de dedim, 'Genel başkanlar düşünsün, sizi ne şaibede bırakacağım.' Vicdanı varsa, düşünüyordur. Türkiye'nin o kadar paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 6'lı masa liderleri içerisinden bir tanesi döviz alımı yaptı. Sen bir siyasetçisin kardeşim, kendini düşünüyor. Bir siyasetçinin desturu, ülkem, partim ve ben olmalıdır."

"Bu ülkeyi kime emanet edeceğini bu millet bilsin"

"Ülkenin ihtiyacının olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanının 'döviz bozdurun' çağrısını yaptığı bir dönemde, fakirin fukaranın parasını bozdurduğu bir dönemde bir genel başkan çıkıyor, koruma müdürüyle çanta gönderip döviz alır mı? Ben hırsızlık yaptığını ima etmiyorum. Vicdanlı bir siyaset adamı ülkenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde, ülke benim umurumda değil diyor. Önce kendini düşünen biri ülkeyi nasıl yönetecek? İçlerinden bir tanesi hepimizi şaibe altında bırakıyorsun demedi. Çıkıp kendisi açıklasın. Bu ülkeyi kime emanet edeceğini bu millet bilsin."

O Parti lideri kim? Dolar o zaman 6.80 TL'ydi

Mehmet Sevigen gündeme oturan dolar iddiasına bir canlı yayında da detay vererek aktardı. "O genel başkan kim" diyen Mehmet Sevigen 'Ben kim olduğunu, saatini yerini biliyorum" dedi. Mehmet Sevigen "Sana bana göre çok yüksek bir miktar. 6'lı masada bir genel başkan. Tarihini de söyleyeyim, 1 Temmuz 2020'de... O zaman da dolar 6.80 TL"