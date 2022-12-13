6 yaşında evlendirilen kız olayı sonrası Hz. Ayşe kaç yaşında evlendi? soruldu Soner Yalçın açıkladı

6 yaşında evlendirilen kız olayından sonra dolaşıma 'Hz. Muhammed, Hz. Ayşe 9 yaşındayken evlendirildi' iddiası gündeme getirildi. Bu iddianın hurafe olduğunu yazan Sözcü yazarı Soner Yalçın, Hz. Muhammed'in devrimci olduğunu belirterek "Diyanet'ten siyasi çevrelere kadar herkes medeniyet dini İslam'ın katledilmesini seyrediyor!" dedi.

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İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken kendisinden 23 yaş büyük Kadir İstekli ile evlendirmesi gündem olmaya devam ediyor.

Çocuk gelin olayının basına yansımasından sonra evlilik yaşının erken İslam'daki yeri araştırıldı, merak konusu oldu. Hatta Hz. Muhammed'in Hz. Ayşe ile 9 yaşında evlendiği iddiası paylaşıldı.

Çocuk gelin tartışmalarına Sözcü yazarı Soner Yalçın da "Hz. Ayşe'nin yaşı" başlıklı yazısıyla katıldı.

"Temel mesele aydınlık İslam'ın, “köylü inanca” bırakılmasından kaynaklanıyor"

Altı yaşında bir bebeğin evlendirilmesinin kaynağının hurafe olduğunu yazan Yalçın, "Temel mesele aydınlık İslam'ın, “köylü inanca” bırakılmasından kaynaklanıyor. Az anlayan yanlış anlatmayı sürdürüyor… Bir kez doğru yoldan sapınca gerçekleri toparlamak zorlaşıyor. Hele… Politik hayatta “inanç rantı” arttıkça, “köylü inancın” serbestlik alanı o derece büyüyor. Ve: Diyanet'ten siyasi çevrelere kadar herkes medeniyet dini İslam'ın katledilmesini seyrediyor!" ifadelerine yer verdi.

"Hz. Muhammet, toplumu her yönüyle ileriye doğru itekleyen devrimciydi"

Hz. Muhammed'in kaç yaşında evlendiği tartışmalarına değinen yazar, Hz. Ayşe'nin babası Hz. Ebubekir ve dönemin tarihine ilişkin bildiklerini paylaştı:

"Mekke'nin en büyüğü Kureyş kabilesinin alt kolları vardı. Bunlardan biri de Teym idi. Cahiliye döneminde (savaşlarda esir alınıp cariye yapılması utancının önüne geçmek için) kız çocuklarını toprağa diri diri gömen/ suda boğan / kuyuya atan zengin kabilelerden biriydi Teym…

Hz. Ebubekir bu boydandı. Kızı Hz. Ayşe'yi, gelenek gereği akrabası Mut'im oğlu Cübeyr'e verdi.

Hz. Ayşe kaç yaşındaydı?

Adet görme/ hayız kızlar için ergenliğin ölçüsüydü. Dini ve hukuki sorumluluğun başlangıcını teşkil ediyordu. Sadece İslam değil tüm inançlarda evlilik yaşı hayız ile başlardı.

Putperest Cübeyr, Hz. Ebubekir'in Müslüman olmasına tepki göstererek nikâhı bozdu. O halde:

Hz. Ebubekir, 38 yaşında/ 611 yılında Müslüman oldu. Demek 611 yılından önce kızını evlendirmişti. Yoksa Cübeyr, Müslüman olmuş Hz. Ebubekir'in kızıyla evlenir miydi?

Resmi olarak belirtilen Hz Ayşe'nin 614 doğumlu olması imkansız!

Keza:

Hz. Muhammet'in Hz. Ayşe ile evliliği 622 yılı sonu veya 623 yılı başında Medine'de oldu. Kimine göre 624 evlilik yılı…

Hz. Muhammet ile evlendiğinde Hz. Ayşe'nin yaşı 6 veya 9 nasıl olur?

Ki: Kızı Hz. Fatma ile aynı yaşta olduğu belirtiliyor ki, o halde evlendiğinde Hz. Ayşe'nin yaşı en az 20 olmalı… Vs. Vs.

Ekleme yapmalıyım:

Kadının koca evinden kovulması o dönem büyük leke idi. Kadınları cahiliye dönemi yobazlığından kurtarmak isteyen Hz. Muhammet yaşamıyla da topluma örnek oldu. Hz. Ayşe ile evlenmesinin sebebi bu idi. Ki:

Hz. Muhammet'in, kocası ölünce ortada kalan ve akrabalarının Müslümanlıktan dönmesi halinde evlerine kabul edecekleri 54 yaşındaki Sevde bint Zem ile de bu nedenle evlendi…

Savaş dulları; 60 yaşındaki Zeynep bint Huzeyme, 45 yaşındaki Ümmü Seleme ve 44 yaşındaki Reyhane bint Zeyd ile de bu sebeple evlendi…

Hz. Muhammet, toplumu her yönüyle ileriye doğru itekleyen devrimciydi; 14 asır sonra hâlâ anlaşılamaması ne acı!

Çoğu kimsenin anlamak gibi arayışı yok zaten, rant peşindeler! Hurafe, dinden güçlü bu ülkede…"