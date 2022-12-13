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SGK duyurdu! 12 bin 500 TL verilecek! Peki kimler alacak ödeme şartları neler?

SGK duyurdu! 12 bin 500 TL verilecek! Peki kimler alacak ödeme şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önemli bir son dakika haberi geldi. Bu haber pek çok vatandaşın yüzünü güldürdü. SGK, 12 bin 500 TL'lik toplu ödeme yapacağını duyurdu. PTT üzerinden yapılacak ödemelerin tüm detayları ve şartları açıklandı. Peki, SGK ödemesinin şartları neler? SGK kimlere ödeme yapacak?

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Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) tarafından vatandaşlara toplu ödeme yapılacağı duyuruldu. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleşecek ve 12 bin 500 TL tutarında olacak. Asgari ücretli çalışanlara yapılacak olan bu ödeme, birçok vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu ödemeden tüm özel sektör çalışanları faydalanabilecek. 

Son dönemde özellikle kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalar artarken bu konuya ilişkin devlet desteği de yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda SGK, yeni destek ödemelerini gündeme aldı. PTT üzerinden yapılacak ödemeler 12 bin 500 TL'yi buluyor. 

Kadın istihdamına destek veriliyor

SGK tarafından kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Kadın istihdamını güçlendirmek ve kadın çalışanlara sosyo-ekonomik destek sağlamk amacıyla toplu para ödemeleri yapılacağı duyuruldu. Devlet tarafından yapılan bu projeler ile kadın istihdamı payını artırmak amaçlanıyor. Bu kapsamda yapılan teşviklerden bir tanesi de doğum parası oluyor. Belirlenmiş şartları taşıyan ve başvuru yaparak talepte bulunan kadın çalışanlara PTT üzerinden tam 12 bin 500 TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacak.

Kadınlara yapılacak ödemenin şartları belirlendi

SGK tarafından kadın istihdamına katkı kapsamında yapılacak 12 bin 500 TL'ye kadar toplu para ödemesinin detayları açıklandı. Buna göre belirlenen ilk şart kadın çalışanın tam ve sağ bir doğum gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Çocuğunu tam ve sağ olarak dünyaya getiren kadın çalışan, başvuru yapması halinde ödemeden faydalanabilecek. Ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Kadın destek ödemesi şartları nelerdir?

SGK'nın PTT aracılığıyla ödeyeceği 12 bin 500 TL nakit destek ödemesinden faydalanmak isteyen kadın çalışanların belirli şartlara uygun olması gerekiyor. Bu şartların karşılanmaması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği ve ödeme yapılmayacağı aktarıldı. SGK tarafından aranan şartlar ise şöyle:

- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

- İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)

- İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

- Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması

sgk
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