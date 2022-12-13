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HAK-İŞ' den asgari ücret ve EYT açıklaması! Bu yıl davet gelmemiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HAK-İŞ' den asgari ücret ve EYT açıklaması! Bu yıl davet gelmemiş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin çalışma hayatında yaygın ücrete dönüştüğüne dikkat çekti. Arslan "Aslında emekçilerin yüzden 40'ının geçim ücretini belirliyoruz. Bu bir asgari ücret olmaktan çıkmış durumda." dedi.

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 HAK-İŞ olarak geride kalan üç yılda TÜRK-İŞ'in daveti üzerine asgari ücret sürecine dahil olduklarını anımsan Arslan, TÜRK-İŞ'ten bu yıl böyle bir davet almadıklarını belirtti. Arslan, Komisyonun hem yapı hem de kriterleri bakımından değişmesi gerektiğini söyledi.

"Bu komisyonun yapısında, gerçekten sağlıklı bir asgari ücretin çıkmayacağı belli." diyen Arslan, şöyle konuştu:

"Belirlediğimiz sadece asgari ücret değil. Aslında emekçilerin yüzden 40'ının geçim ücretini belirliyoruz. Bu bir asgari ücret olmaktan çıkmış durumda. Bunun sebepleri tartışılabilir. Asgari ücreti belirledikçe, asgari ücretin üzerindeki ücretlerin de aynı oranda yükselmesi gerekiyor. Ancak bu da toplu sözleşme düzeninde mümkün. Toplu sözleşme düzeni yoksa ve işçilerin ücreti, asgari ücretin bir miktar üzerindeyse bunların ücretlerini kim belirleyecek? Bu işverenlerin inisiyatifine bırakılabilir mi? Onların insafına bırakıldığında keyfi bir uygulamayı beraberinde getirecek."

"Emeklilik haklarını kazanmalı"

Arslan, EYT sorununun tamamen çözülmesi gerektiğine işaret ederek, "8 Eylül 1999 öncesi işe girenler, emeklilik haklarını kazanmalı. O hak onlara verilmeli. Burada yeni bir yaş sınırının yeni sorunlar doğuracağını düşünüyorum. Bence bütünüyle 8 Eylül 1999 önceki haklara geri dönülmelidir." diye konuştu.

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