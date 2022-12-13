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Mersin'de sahte doktor skandalı! Güvenlik görevlileri fark etti öncesinde neler yapmış neler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de sahte doktor skandalı! Güvenlik görevlileri fark etti öncesinde neler yapmış neler

MERSİN'den son gelen haber şoke etti. Kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı. Şüphelinin ifadesi de pes dedirtti meğer önce bir odadan önlük alıp kendini muayene ettirmiş...

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.

Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

Boş odadan önlük almış

Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

Gece tekrar hastaneye gelmiş takip cihanız alarmı çalınca...

Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.

Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

"Sahte doktor" M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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