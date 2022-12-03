Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar da şoke oldu

51 yaşındaki kadın, yanak bölgesinde şişlik ve kaşıntı şikayeti ile Moskova'da bir hastaneye başvurdu. Russian Today'de yer alan habere göre yapılan muayenenin ardından doktorlar, hastanın iyi huylu bir tümörü olduğundan şüphelendi ve tümörün alınmasına karar verdi.