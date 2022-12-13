Kritik toplantı yarın! Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ne kadar zam alacak?

Milliyet'in haberine göre ekonomist Muhammet Bayram dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve şunları söyledi: Çalışma Bakanlığı'nın anket çalışmasında kamuoyunun beklentisi 7 bin 845 TL olarak açıklandı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da 7 bin 785 TL'lik açlık sınırını işaret etti.