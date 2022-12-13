CHP'li Özgür Özel'den 'Selçuk Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Özgür Özel, Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor mu?" sorusuna "Şüphesiz" cevabını verdi.

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Baykar adından özellikle dünya çapında ses getiren İHA ve SİHA'larıyla söz ettirdi. 2023 seçimleri yaklaşırken, şirketin lideri Selçuk Bayraktar yurt içindeki siyasete ilişkin bir değerlendirmesinde "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna "Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum" yanıtıyla da gündeme gelmişti. Bu kez CHP'den Bayraktar hakkında gündem yaratacak bir yorum geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adem Metan'ın sunduğu "Peki Sonra?" programına konuk oldu. Perşembe günü tamamı yayımlanacak programın tanıtım videosunda Özel'in Bayraktar'la ilgili soruya verdiği yanıtın kesiti de yer aldı.

Tek kelimelik yanıt

Özel'e Metan'ın "Özgür Özel, Selçuk Bayraktar'ı başarılı buluyor mu" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Özel soruya tek kelimeyle "Şüphesiz" cevabını verdi.

Yanıtın devamında Özel, "'Selçuk Bayraktar başarısız biridir' derseniz samimiyetinizi sorgularlar" ifadelerini kullandı.

Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun maalesef talihsiz açıklamaları oldu

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'i ilk kez bu yıl ziyaret etmişti. Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini şu sözlerle değerlendirmişti:

"Kemal Bey 5. yılında festivale geldi ama maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bazı vekillerinin de talihsiz açıklamaları oldu. Biz yine aynı tutku, aynı heyecanı arttırarak devam ediyoruz. Tüm halkımızı milli teknoloji hamlesinin sergilendiği TEKNOFEST KARADENİZ’e bekliyorum.”