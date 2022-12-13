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TEDAŞ borçları siliniyor! Yeni torba kanunda detaylar belli oldu

TEDAŞ borçları siliniyor! Yeni torba kanunda detaylar belli oldu

AK Parti’nin Meclis'e sunduğu torba kanun teklifi ile TEDAŞ’a olan 2 bin TL ve altındaki borçlar silinecek, bu tutarın üstündeki geçmiş dönem borçları ise yapılandırılacak.

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Elektrikteki fahiş zamlar vatandaşın belini bükerken, bir süredir konuşulan, AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu yeni torba kanun teklifi ile TEDAŞ’a olan 2 bin TL ve altındaki borçlar silinirken, bu tutarın üstündeki geçmiş dönem elektrik borçlarının ise yapılandırılacağı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan ilgili düzenleme özetle şöyle:

"TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş alacaklarından, alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlar silinecek. Diğer abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik borçları ise yapılandırılacak."

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