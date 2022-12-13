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Cinsel istismarda bulunan kayınbiraderini öldürdü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cinsel istismarda bulunan kayınbiraderini öldürdü!

KONYA'da bir kadın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden kişinin küçük yaşlarda bir yakınına evlatlık verildiği, son birkaç haftadır da ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.

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İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesinde ikamet eden A.T. (39), bir süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderi M.C.E. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, kayınbiraderi M.C.E'yi bıçaklayarak öldürdü.

Tehdit iddiası

Gözaltına alınan A.T. emniyetteki ifadesinde M.C.E'nin çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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