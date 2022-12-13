İstanbul Ankara Antalya Eskişehir hava durumu şok yaşatacak meteoroloji uzmanı söyledi

Meteoroloji Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul fırtına ve yağmurla felç oldu. Meteoroloji uzmanlarından ise şaşırtan tahminler geliyor. Anormal bir hava bu hafta Türkiye'de etkili oluyor. 14 Aralık 2022 çarşamba ve perşembe günü çok daha kuvvetli yağmur geliyor. Antalya, Aydın, Muğla, Isparta, Eskişehir ve Ankara için sel ve kuvvetli yağış alarmı var. İşte son hava durumu tahmini ve meteoroloji uzmanının yayınladığı Anomali haritası.

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TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmini şaşkına çevirdi. İstanbul fırtına ve yağmurla felç olurken, deniz ulaşımı durdu, trafik kilitlendi. Bugün kenti vuran şiddetli yağışlar yarın etki alanını genişletecek ve Ankara başta olmak üzere bazı illerde çok daha şiddetli yağışlara sebep olacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan gelen 'anomali' haritası ise bu hafta yaşadığımız havanın ne kadar sıradışı ve anormal olduğunu gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir başta olmak üzere yapılan şiddetli yağış uyarısı ve o anomali haritası...

Bugün hava durumu çok fena

Aralık ayının ortalamasının üstünde giden sıcaklıklar bugün hızlı bir düşüş gösterdi. Fırtına ve yağmur bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yu vurdu. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde ise bugün karla karışık yağmur var. Hava sıcaklığı ise kuzeyden batıya doğru hızlı bir düşüş gösteriyor.

İstanbul hava durumu tahmini

İstanbul gece başlayan şiddetli yağış ve fırtınayla felç oldu. Deniz ulaşımının durduğu İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik kilitlendi. İstanbul'da bugün yağmur kesintisiz devam edecek. Hava sıcaklığı ise hızlı bir düşüşle 9 derecenin altına indi. Rüzgar kuzey batıdan kuvvetli esiyor dikkat. İstanbul'u vuran yağış gece saatlerine doğru kesilecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, "İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış görünmüyor yarından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor. Hafta sonu 18-19 C ye ulaşacak" dedi.

Yarın Ankara ve Antalya'yı çok kuvvetli vuracak

Bugün İstanbul'u felç eden şiddetli yağışların çok daha fenası Ankara'yı vuracak. Bu akşam başlayacak yağışlarla Ankara’nın kuzey ve batısında çok kuvvetli olacak. Ankara'da Metrekareye 20 kg üzeri yağış düşmesi olası görünüyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 'Ankara için sel uyarısı' yaptı. Aydın, Muğla, Antalya, Isparta ve Eskişehir için de şiddetli yağış ve sel uyarısı geldi. Özellikle Antalya'da gece aşırı yağış görüleceği bildirildi.

Türkiye'nin anomali haritası

Türkiye perşembe gününe kadar şiddetli yağışların etkisinde olacak. Cuma gününden sonra ise 'anormal' bir sıcaklık yükselmesi görülecek. Öyle ki hafta sonu bazı illerde sıcaklık 23 dereceyi bulacak. İstanbul'da hava sıcaklığı yeniden 18 derecenin üstüne çıkacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üzerinde olacağını belirtip, yukardaki 'anomali' haritasını paylaştı. Ahmet Uçar şunları söyledi:

-Bu hafta sonu ülkemizdeki il ve ilçe merkezlerimiz için tahmin edilen en yüksek hava sıcaklık değerleri ile uzun yıllar ortalamalarından sapmalarını gösteren anomali hatitası, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde tahmin ediliyor.