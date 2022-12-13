İstanbul çok fena Meteoroloji uzmanı anormal dedi yarın Ankara Antalya Eskişehir şok yaşayacak

TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmini şaşkına çevirdi. İstanbul fırtına ve yağmurla felç olurken, deniz ulaşımı durdu, trafik kilitlendi. Bugün kenti vuran şiddetli yağışlar yarın etki alanını genişletecek ve Ankara başta olmak üzere bazı illerde çok daha şiddetli yağışlara sebep olacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'dan gelen 'anomali' haritası ise bu hafta yaşadığımız havanın ne kadar sıra dışı ve anormal olduğunu gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir başta olmak üzere yapılan şiddetli yağış uyarısı ve o anomali haritası...