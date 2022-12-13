Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan destek ödemesi müjdesi

Bakan Varank, yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimi verilerine yönelik yaptığı açıklamada "Yüksek teknolojili üretimde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllık yüzde 36,7'lik değişim ekimde sanayi üretiminin artmasında çok etkili oldu" dedi.

Varank "İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" dedi.