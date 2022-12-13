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HABER /  EKONOMİ

Ekim ayı sanayi üretimi verileriyle ilgili Bakan Nebati'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekim ayı sanayi üretimi verileriyle ilgili Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretiminin gelişmiş ekonomilerde gerilerken ekim itibarıyla Türkiye'de artış gösterdiğini açıkladı.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

"Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir"

Sanayi üretiminin durgunluk riskiyle karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hız keserken, Türkiye'de ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Ekim ayı, ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir."

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