6 yaşında evlendirilen kızdan kan donduran yeni ifade! Medresede, arabada, evimizde hep tecavüz etti
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği kızı H.K.G.'nın Haziran ayında verdiği yeni ifade ortaya çıktı. Skandalın 10 yaşından itibaren cemaat içinde konuşulmaya başlandığını anlatan H.K.G., Kadir İstekli'nin kendisine yönelik tecavüzlerini tüm ayrıntılarıyla anlattı...
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G.'nin 2022 Haziran ayında savcıya verdiği son ifade ortaya çıktı. İfadeye göre çocuk yaştaki ‘evlilik’ten haberdar olanlar varmış ve bu dehşet olay, H.K.G. 10 yaşındayken Sapanca’da konuşulmaya başlanmış. Kadir İstekli ise küçük kıza 6 yaşından itibaren, medresedeki odasında, Sapanca'daki evlerinde, Kur'an kursuna götürüp getirirken arabada sürekli tecavüz etmiş. Şu anda 24 yaşında olan H.K.G.'nin ailesinin kendisini evlendirme sürecini, evlendirildiği Kadir İstekli'nin yıllarca kendisini nasıl istismar ettiğini, savcılığa başvurma sürecini anlattı. Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın ulaştığı; 7 Haziran 2022 Salı günü kayıt altında alınan ifade şöyle:
Babam 'kızım büyümüş gelin olabilir' dedi annem ağlıyordu
- Ben 6 yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem, 'o daha küçük' diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve 'kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek ,'evet baba, büyüdüm' dedim. Babam anneme dönerek, 'bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Annem o sırada ağlıyordu.
Ben oyuncakla oynarken nikahımı kıydılar
- Ertesi gün, yani 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı, saçlarımı taradı, babam elimden tuttu, beni aşağıya medreseye indirdi. Medreseye girdiğimizde içeride iki tane tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler, bu sırada benim elimde oyuncağım vardı onunla oynuyordum. O gün orada benim nikâhım kıyılmış, nikahı babam kıymış orada bulunan iki kişi de şahitlik etmişler. Bu kişilerden birinin ismi Muhammed Topal, diğerinin ismi Osman'dır. Ancak soyadını hatırlamıyorum. Akşama kadar orada kaldık. Babam ve yanındakiler orada dualar okudular, sohbet ettiler, akşama doğru babam beni eve götürdü.
Beni Kadir İstekli'ye abim götürdü
Ertesi gün abim beni medreseye indirdi. Abim beni indirirken orada bulunan öğrencilere kardeşime, 'bakmayın Kadir Hoca bunu yasakladı' diyordu. Abim beni Kadir'in odasına götürdü. Kadir, abimden odadan çıkmasını istedi. Abim çıktı odadan Kadir ile yalnız kaldık. Kadir yanıma geldi. Başımı okşadı. Bana ,'oyun oynayalım mı' dedi. Ben de sadece onaylar gibi başımı salladım. Yanımdan kalktı odanın kapısını kapattı, odanın kapısı camlıydı. Görünmesin diye cama havlular örttü. Sonra tekrardan yanıma geldi. (…)