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Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2 saatlik görüşme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2 saatlik görüşme!

 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

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Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde önümüzdeki günlerde yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın mensuplarının, ziyaretin gündemine ilişkin sorusuna, "Gayet güzel bir görüşme oldu." yanıtını verdi.

Davutoğlu ise altılı masa toplantısının tarihine ilişkin soru üzerine, toplantıyı planladıklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede belli olacak." dedi.

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