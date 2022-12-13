Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme
GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesindeki genç kızı kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.Abone ol
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kızı kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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