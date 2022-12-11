Sapık, 15 yaşındaki kıza asansörde dehşeti yaşattı! Vatandaşın elinden 'sapığı kovalıyorum' diye kaçtı
GAZİANTEP’te 15 yaşındaki kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak dayayan şahıs tarafından taciz edildi. Şahsın takip anları binanın güvenlik kameralarına yansırken, sapığın vatandaların elinden "sapığı kovalıyorum" diyerek kurtulduğu ortaya çıktı.
Gaziantep’te 15 yaşındaki kız çocuğu asansörde dehşeti yaşadı. Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.
“Asansörde bıçağı boğazıma dayadı"
Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., şöyle konuştu: “O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş."
"Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra ’Ama istediklerimi yaparsan’ dedi."
"Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı."