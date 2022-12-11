Sapık, 15 yaşındaki kıza asansörde dehşeti yaşattı! Vatandaşın elinden 'sapığı kovalıyorum' diye kaçtı

"Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı."