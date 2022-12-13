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Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum

Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum

'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

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'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.

Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Burak Akkul'un yaptığı paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi.

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