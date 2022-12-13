Bakan Özer'den beklenen açıklama! 2023'te öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada "Bakanlık çalışmalarını yapar, alım yapılacağı zaman duyurulacak." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarıyla ilgili, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

"857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu. Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu bir dönem. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Orta okulda yüzde 95 seviyesine ulaştı.

OECD ülkelerine bakın, eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerinde 1950'lerde çıkardı.

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın sadece bilişsel değil bilişsel olmayan becerilerini de artırıyor. Tüm öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini sağlamak durumundasınız. Biz göreve geldiğimiz zaman Türkiye'nin 2782 idi. Bir yılda 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.

3,5 milyar ders kitabı tüm öğrencilere ücretsiz olarak verildi. Burslar, pansiyonlar ve yardımcı kaynaklar ile ilgili atılımlar... Bu sosyal politikaların hepsi bir araya geldiğinde eğitimdeki okullaşma oranı arttı.

Yemeğe ihtiyacı olan öğrenci varsa, okul müdürlerimiz onları belirleyip yardımcı oluyor. Ama bunu istismar etmek gerçeği saptırmaktır. 1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. İstihdam edilebilirliklerini artırıyorlar. Meslek liseleri ilk kez yurt dışına ihracat yapmaya başladı. Ürettiği ürünü yurt dışına ihraç etmeye başladı.

İkinci en kritik olan hamlemiz Mesleki Eğitim Merkezleri. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti.

Okullarda salgın var mı?

Şu an için herhangi bir risk bulunmuyor.

Akran zorbalığına nasıl önlem alıncak?

Akran zorbalığını disiplin suçu kapsamına aldık.

"İlk kez matematik yaz okulları açtık"

Tüm öğrencilerimizin matematiği sevmeleri ile ilgili yeni yaklaşımlar ortaya koyduk. Bu yazın ilk kez matematik yaz okulları açtık. Nihai hedefimiz tüm öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek. Yaz okullarıyla, yeni yaklaşımlarla devam ediyor.

2023 yılında öğretmen ataması olacak mı?

Şu andaki öğretmen sayısı 1 milyon 250 bin. Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. Bakanlık çalışmalarını yapar. Bunun bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır. Alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır.