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Koca son bilgiyi verdi! 6 yaşındaki çocuğa kemik raporu yazan doktora...

Koca son bilgiyi verdi! 6 yaşındaki çocuğa kemik raporu yazan doktora...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalıyla ilgili kemik raporu yazan doktora soruşturma açıldığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalıyla ilgili kemik raporu yazan doktora soruşturma açıldığını belirtti.

Eczanelerde yaşanan ilaç yokluğuna ilişkin "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık" dedi.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, özetle şunları söyledi:

Vakalarda artış var

 Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli. Aşılama konusunda bir yavaşlama doğal olarak var. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler.

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