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Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı yeni doğmuş bebek bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı yeni doğmuş bebek bulundu

BEYLİKDÜZÜ’nde çöp poşetine sarılı halde bina girişine bırakılan yeni doğmuş erkek bebek tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde sabah saatlerinde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı halde bina görevlisi tarafından yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu.

Bebek, olay yerine gönderilen ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebek burada tedavi altına alınırken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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