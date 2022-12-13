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8 gündür otelde konaklayan genç odadan çıkmayınca gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
8 gündür otelde konaklayan genç odadan çıkmayınca gerçek ortaya çıktı

ANTALYA’da otelde kalan genç adam, odasında başına silahla ateş edilmiş halde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 gündür otelde konaklayan Hanifi B. (31) uzun bir süre odadan inmeyince, otel görevlileri tarafından telefonla arandı.

Telefonlara cevap alınmaması üzerine otel çalışanları kapıyı açtıklarında Hanifi B.'yi kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, genç adamın başından tabancayla vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, bugün otelden çıkış yapacağı öğrenilen Hanifi B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Ekipler intihar ihtimali üzerinde dururken, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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