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Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi yerin dibine soktu fena yakalandı! 10 Kasım 2019'daki yazısına bakın

Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi yerin dibine soktu fena yakalandı! 10 Kasım 2019'daki yazısına bakın

Ahmet Hakan bugün Recep İvedik 7 filmini ve Şahan Gökbakar'ı yerin dibine sokan bir yazıyla gündem oldu. Tüm Recep İvedik filmleri için 'ucuz ve bayağı buluyorum' diyen Ahmet Hakan, fena yakalandı. Meğer Recep İvedik 6 için 10 Kasım 2019 tarihli yazısında övgüler dizmiş, 'kahkahalar attığını' söylemiş.

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Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi yayınlandı. Kimileri göklere çıkarırken bazıları filme sert eleştiriler getirdi. Eleştiri yöneltenlerden biri de bugün köşe yazısına Recep İvedik 7'yi taşıyan Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan bu yazıyı kaleme alırken, kendi arşivini unutmuş olacak ki kendini ters köşeye yatırdı. Önce bugünkü Recep İvedik filmleri için yazdıklarını aktaralım:

Recep İvedik filmleri ucuz ve bayağı

Recep İvedik’in ilk altı bölümüyle ilgili kanaatim şöyleydi: Ucuz ve bayağı buluyordum. Hayvani şakalarına zerre gülememiştim. “Cehalete ve kabalığa saygı duruşu gibi” diyordum. Zarafet ve incelik düşmanlığı yaptığına emindim. Mizah kalitesini sıfırın altında görüyordum. “Çok güzel kafa dağıtıyor abi, hayvan gibi güldük” diyenleri defterden siliyordum.

Recep İvedik 7 basit kaba

Recep İvedik’in yedinci bölümü çıktı. Düşüncem kısaca şöyle: Recep İvedik değişmiş, sonsuz kabalığını birazcık bırakmış. Azıcık yontulmuş. Entellerle işbirliği yapmalar, iktidara muhalif olmalar, politik mesaj sarkıtmalar falan. Fakat filmde değişmeyen şeyler de var: Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik.

Sonuç olarak söyleyeceğim şudur:  Allah’ıma çok şükür ki... Taa en baştan en sona kadar... Recep İvedik denilen “kerestevari” illete karşı dün de aynıydım bugün de aynıyım.


Ahmet Hakan bunu unuttu: Recep İvedik'e bayıldığı yazı

Ahmet Hakan, Recep İvedik'i vurayım derken kendine sıktı. "Zerre gülmedim' dediği Recep İvedik filminin 6'ıncısını öve öve bitirememiş. 10 Kasım 2019'da 'Her şeyi göze alarak Recep İvedik 6" başlıklı yazısı şöyle:

Fısıldayarak söylüyorum: Gülmemek için kastım ama başaramadım, güldüm. Çekinerek söylüyorum: Renkler, efektler, çekimler falan... Harikaydı. Korkarak söylüyorum: Bir hikâyesi, hatta iyi bir hikâyesi vardı. Başıma iş alarak söylüyorum: Yer yer iyi espriler yakaladım. Entel dantel çemkirmeyi göze alarak söylüyorum: Sevdim filmi

ahmet hakan recep ivedik 6 yazisi 10 kasim 2019

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