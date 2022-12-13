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Acun'un takımı Hull City'de Dimitris Pelkas şoku

Acun'un takımı Hull City'de Dimitris Pelkas şoku

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Dimitris Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 2022 Dünya Kupası yarı finallerinin oynanacağı Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı Sky Sports News canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Dimitris Pelkas'ın sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi" dedi.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla iki kez ağır sakatlıklar geçiren ve formasını kaybeden Dimitris Pelkas, sürecin devamında Hull City'e kiralanmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Yunan futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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