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İnfial yaratan 6 yaşındaki çocuk gelin davası öne çekildi! İşte tarih

İnfial yaratan 6 yaşındaki çocuk gelin davası öne çekildi! İşte tarih

Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşındaki çocuk gelin davasında flaş bir gelişme yaşandı.

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H.K.G isimli kadın 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili Hirunar vakfı kurucusu olan babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatıma Gümüşel ile eşi Kadir İstekli hakkında dava açmıştı. İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti.

6 yaşında evlendirilen kadının duruşma tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak duruşma tarihinin erkene çekilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşma gününün 30 Ocak 2023 tarihinde görülmesine karar verdi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatıma Gümüşel için 22 yıl

6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendiren baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel için istenen cezalar belli oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kadir İstekli için istenen ceza

6 yaşında evlendiği H.K.G'ye 7 yaşından itibaren tecavüz eden eşi Kadir İstekli için de “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. 

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