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İzmir’den gelen görüntü inanılmaz! Araçların yarısı gözükmüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir’den gelen görüntü inanılmaz! Araçların yarısı gözükmüyor

ANTALYA'nın ardından İzmir'i de sağanak vurdu. Kentten son gelen görüntülere inanmak oldukça güç... Meteoroloji uyarmıştı. İzmir'de bazı araçlar sular altında kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu.

Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü.
Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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