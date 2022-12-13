BIST 5.244
DOLAR 18,65
EURO 19,67
ALTIN 1.072,88
HABER /  GÜNCEL

Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücretle ilgili yeni açıklama:Teknik sorunlar var

Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücretle ilgili yeni açıklama:Teknik sorunlar var

EYT düzenlemesine yönelik takvimin ocak ayına kalmasının ardından AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Teknik sorunlar var, nihai noktaya geliyoruz" açıklamasını yaptı. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin ise Kurtulmuş, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme dair merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen EYT düzenlemesi ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "EYT ile ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını yaptılar. Takvimi içerisinde mutlaka gerçekleşecektir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir, çalışmalar bitti. Teknik meseleler var. 99 öncesi kayıtları birleştirmek isteyen vatandaşlar var. Kayıtların dijitalleştirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor." dedi.

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretle ilgili ise," Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. İki sefer Türkiye'de asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Bu sefer de vatandaşın alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıllardır konuştuğumuz bir mesele, siyasetin gündeminde olan bir mesele halkın gündeminde olup da AK Parti’nin gündeminde olmayan hiçbir konu yoktu. EYT ile ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını yaptılar. Takvimi içerisinde mutlaka gerçekleşecektir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir, çalışmalar bitti. Teknik sorunlar var var. 99 öncesi kayıtları birleştirmek isteyen vatandaşlar var. Kayıtların dijitalleştirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor.

En üst rakamı altığınızda 4 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşımız emin olsun ki çok geniş bir kitlesinin gönül huzuru ile kabul edeceği bir sonucun ortaya çıkacağını biliyorum. Bunun bir zamanlaması var Meclis’e gelip yasalaşacaktır.

Bakanlık son açıklamasını yapacaktır ve yasayı Meclis’e gönderecektir.

Yaş sınırının AK Parti'ye maliyeti olabilir mi?

Halkın içerisindeyiz çarşıda pazarda Türkiye’nin her yerinde millet ne konuşuyorsa masamızın üzerindedir. Asla popülist gerekçelerle bu kararı vermiyoruz. Bu kadar geniş bir EYT kitlesinin beklentisi oluşmuş, beklentilerin karşılığının alındığı kararların ve bu istikamette adımların atılmasıdır.

Asgari ücret ne olacak?

Ben rakam hiç konuşmam çünkü söylediğimiz her söz sorumlulukla ağzımızdan çıkması lazım. Başından itibaren söylenen söz var. Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. İki sefer Türkiye'de asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Bu sefer de vatandaşın alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır. Ümit ediyorum ki yine asgari ücretli konusunda tatmin edici sonuç ortaya çıkacaktır.

İşverene maliyeti hakkında

Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Olağanüstü ekonomik şartlar altından geçiyoruz. Türkiye 31 milyonu aşan bir istihdam seviyesine geldi. Bu pandemi öncesine gelindi demektir. İşveren, işçi ve devlet uyumlu bir şekilde çalıştığı için bu süreci hep beraber yüklendiler. Elini taşın altına koyan, mücadele veren işverenlerimiz oldu. bu üçlü diyalogla buraya kadar geldi. Türkiye'nin ekonomik gücünü, ihracat kabiliyetini hep beraber görüyoruz. Bütün bunları barışçıl iş ortamının sağlanmasının sonucudur. Asgari ücretin artması işverenlere olumsuz bir etki yapmayacaktır. 9 çeyrek büyüyen ender ülkelerden birisiyiz."

6 yaşındaki çocuk istismarı

Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir.

Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'geceniz gündüzünüz bu olacak' deyip hedefi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'geceniz gündüzünüz bu olacak' deyip hedefi açıkladı
İzmir’den gelen görüntü inanılmaz! Araçların yarısı gözükmüyor
İzmir’den gelen görüntü inanılmaz! Araçların yarısı gözükmüyor
Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi yerin dibine soktu fena yakalandı! 10 Kasım 2019'daki yazısına bakın
Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi yerin dibine soktu fena yakalandı! 10 Kasım 2019'daki yazısına bakın
Acun'un takımı Hull City'de Dimitris Pelkas şoku
Acun'un takımı Hull City'de Dimitris Pelkas şoku
Korkulan oldu çocukları öldüren Strep A Türkiye'de! Bir çocuk yoğun bakımda
Korkulan oldu çocukları öldüren Strep A Türkiye'de! Bir çocuk yoğun bakımda
Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı yeni doğmuş bebek bulundu
Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı yeni doğmuş bebek bulundu
8 gündür otelde konaklayan genç odadan çıkmayınca gerçek ortaya çıktı
8 gündür otelde konaklayan genç odadan çıkmayınca gerçek ortaya çıktı
5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de kocasını öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi
5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de kocasını öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2 saatlik görüşme!
Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2 saatlik görüşme!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi sisteminde köklü ve yapısal bir reforma ihtiyaç var
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi sisteminde köklü ve yapısal bir reforma ihtiyaç var
Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme
Genç kızı tehdit edip asansörde istismarda bulundu! Flaş gelişme