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6 yaşında evlendirilen kızın anne ve babası ile eşi Kadir İstekli için tutuklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
6 yaşında evlendirilen kızın anne ve babası ile eşi Kadir İstekli için tutuklama

6 yaşında 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilen H.K.G'nin davasında son dakika gelişmesi var. 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti ve dosyada gizlilik kararı verilmesini istediği öğrenildi. Davanın tarihiyle de ilgili yeni gelişme var. Dava günü 30 Ocak 2023'e çekildi.

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun cinsel istismara uğradığı açılan davayla ortaya çıktı.

Tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Hiranur Vakfı'nın kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dini nikahla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Baba Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve evlendirildiği K.İ. tutuksuz yargılanıyor.

DAVA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nın şikayetiyle açılan dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Mayıs 2023 tarihinde görülecekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak duruşma tarihinin erkene çekilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşma gününün 30 Ocak 2023 tarihinde görülmesine karar verdi.

Doktora soruşturma

6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.

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