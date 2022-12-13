6 yaşında evlendirilen çocuk hakkında İsmailağa Cemaati açıklama yaptı bu sefer ters köşe yaptılar

6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru değil"

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına avukat Esat Gökdemir'in yaptığı açıklamada, "İsmailağa camiamız adına bir takım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki, 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz.