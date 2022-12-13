6 yaşında evlendirilen çocuk hakkında İsmailağa Cemaati açıklama yaptı bu sefer ters köşe yaptılar
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında ailesi tarafından evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddiaları Türkiye'de infial yarattı. İsmailağa Cemaati konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir" dedi.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve küçük çocuğun uzun yıllar cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Tepkiler çığ gibi büyürken, İsmialağa Cemaati'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir" ifadeleri dikkat çekti.
6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru değil"
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına avukat Esat Gökdemir'in yaptığı açıklamada, "İsmailağa camiamız adına bir takım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki, 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz.
Malum olduğu üzere bir cemiyete bağlı olduğu iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız." denildi.
"Resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz"
Açıklamanın devamı şu şekilde: "Bu itibarla bir takım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır. Bu husus İsmailağa'ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin bu camianın en temel esasları arasında yer alan resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz distruna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine, gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir.