Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 7. kez buluştu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yıl 7. kez baş başa görüştü. Masada EYT ve başörtü düzenlemesi vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme, MHP liderinin konutunda gerçekleşti.

İki lider bu yıl 7. kez bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme 17.00'da sona erdi.

İki liderin görüşmesinde terörle mücadele, EYT düzenlemesi ve başörtüsü teklifi masadaydı.

Erdoğan ve Bahçeli, ziyaretin hem başlangıcında hem de sonunda basın mensuplarına el salladı. MHP Lideri Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı. Erdoğan, görüşme sonrasında Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

İki lider en son 9 Kasım'da Beştepe'de görüşmüşlerdi.