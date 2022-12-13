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Yunanistan'da casus yazılım programı ile ilişkili şirketlere baskın düzenlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'da casus yazılım programı ile ilişkili şirketlere baskın düzenlendi

Yunanistan'da dinleme skandalında kullanıldığı iddia edilen "predator" isimli casus yazılım programıyla ilgili şirketlere baskın düzenlendi.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberde, yetkili savcılık makamlarının casus yazılım programı "predator" ile ilgili şirketlerle ilişkisi bulunan kişilere ait verilere sahip olduğu, söz konusu verilerin çeşitli evrak ve tanıkların ifadelerinden elde edildiği belirtildi.

Casus yazılımla ilgili olduğu düşünülen altı şirkete baskın yapıldığı aktarılan haberde, savcılık makamlarının bundan sonra atacakları adımları baskın sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda belirleyeceği ifade edildi.

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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