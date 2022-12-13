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Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakan Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak." dedi.

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