Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddialarıyla ilgili "Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk" dedi.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Derya Yanık'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Şu an itibarıyla sanıklar soruşturma aşamasında şüpheliler üzerinden bakanlığımıza yönelik sadece bakanlığımıza değil ama siyaset etme biçimi olarak bir haksız saldırı söz konusu. Daha önceki beyanlarımda da açık bir biçimde ifade ettim. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarları, kadınların istismarı gibi meseleler hepimizin ortak meselesidir. Meseleye siyasi kimliklerimizden, tercihlerimizden bağımsız olarak sahip çıkmamız gerekiyor.

Biz mağdura barınma, korunma anlamında verdiğimiz desteği hukuksal olarak vereceğiz, davanın bir tarafıyız. Mağdur bize korunma, bakım hizmeti için sevk ediliyor. Kadın konuk evlerimizin varlık sebebi şiddet yada istismar mağduru olduğunu iddia edenin talebi varsa alıp onun korunmasını sağlamaktır.

Mağdurla yeni temasınız oldu mu?Mağdurun destek talebi oldu mu?

Bunu gizlilik kuralı gereği açıklamam mümkün değil ama şunu daha önce ifade etmiştim prensipte özellikle altını çizmek istiyorum mağdurun bizden korunma, barınma, gizliliğin sağlanması konusunda talebi olursa her türlü desteği veririz. Hukuksal süreci biz zaten davanın tarafıyız, takip edeceğiz. Ayrıca 2012 yılında mağdurun bir hastaneye müracaatıyla başlayan ardından takipsiz kalan süreç hakkında kemik yaşı tespitiyle alakalı Sağlık Bakanlığı’mız soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı’mız soruşturma başlattı. Mağdurun bir taraf olduğu hukuksal süreçleri bundan sonra biz de takip edeceğiz.

"2 senedir takip ediyoruz"

Gazeteci arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konunun bir farkındalığı tetiklemek anlamında haberleştirmeleri çok önemli ancak bu konu dava açıldıktan sonra haber oldu. Zaten 2 senedir takip ettiğimiz bir süreç ve bir dava konusu olmuş. Bu anlamda bakanlığımız özelinde baktığımızda her türlü desteği, katkıyı sağladığımız mağdurun kendisinin hukuksal olarak vekaletname ile takip ettirdiği bizim de kanunen dahil olacağımız noktada aynı gün dahil olduğumuz bir süreçten bahsediyoruz.

23 Mayıs tarihi öne çekildi bu talep sizin girişiminizle mi oldu?

Duruşma talebinin öne alınmasını talep ettik, talebimizi bugün itibarıyla kabul edildi. Tutuklu yargılanma talebi dosyada mahkeme inceleyecek ondan sonra karar verecek.

Tutuklu yargılama yargılanma önlemlerindendir mahkemelerin takdir yetkisi vardır ancak bu olay Türk ceza kanununda katalog suçlardan yani tutuklanması gereken, teşvik edildiği suçlardan birisidir. Zaten böyle olduğu için biz de tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Soruşturmanın önceki evreleriyle alakalı değerlendirme yapmayacağım. Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi ve mağdurun hukukunun korunması noktasında biz TCK’dan 6292 sayılı kanundan kaynaklı bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Her türlü mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız.

Vakfın incelenmesi İçişleri Bakanlığı’nın, çocukları sorumlulukları Milli Eğitim Bakanlığımızın ağırlıklı olarak. Bu vakıf yada herhangi başka vakıf her kim olursa olsun başkanı yöneticisi, hiç önemli değil kim olursa olsun çocukların istismarı, şiddete uğraması, bu ve benzeri eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz.