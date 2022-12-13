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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması kapsamında aranan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

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Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, haksız mal edinme, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcıları Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar’ın, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

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