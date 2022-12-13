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CZN Burak eleştirilere tepki gösterdi! Ronaldinho ve Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Dünya Kupası için Katar'da bulunan Fatih Terim ve ailesini çiçeklerle karşılayan CZN Burak'ın ellerini önde bağlayarak yürümesi eleştiri aldı. CZN Burak, sosyal medyadan yapılan eleştirileri sert şekilde yanıtladı. Öte yandan ünlü şefin Brezilya'nın efsane futbolcusu Ronaldinho ve Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

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Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. CZN Burak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve ailesiyle bir araya geldi. Ünlü restoran sahibi, Terim ve ailesini çiçeklerle karşıladı.

Ellerini önüne bağladı
CZN Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Ünlü aşçının Terim'i karşılama şekli sosyal medyada çok sert eleştirildi. CZN Burak'tan da aynı sertlik de cevap geldi.

Ronaldinho ve Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, efsane futbolcu Ronaldinho ile Katar'da CZN Burak'ın restoranında bir araya geldi.

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ile Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası’nın düzenlendiği Katar’da, ünlü şef CZN Burak’ın restoranında bir araya geldi.

Dünya Kupası öncesinde Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, daha önceden birçok dünyaca ünlü isimle buluşmuştu.

CZN Burak, Fatih Terim ve Ronaldinho’nun beraber poz verdiği kare sosyal medyada gündem oldu.

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