Galatasaray Lazio maçında saha bir anda karıştı! Van Aanholt çılgına döndü, boğazını sıktı!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar henüz 4. dakikada öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Öte yandan zorlu mücadeleye 60.dakikada yaşananlar damga vurdu. Galatasaray'ın yıldızı Van Aanholt çılgına döndü ve rakibinin boğazını sıktı. İşte detaylar...

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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Manavgat'taki Emirhan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Metehan Baltacı, Fredrik Midtsjö, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Mücadele öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Baran Aksaka, ısınmada ağrı hissettiği için maça başlayamadı. Genç oyuncunun yerine orta sahada stoper Metehan Baltacı süre buldu. Kanat oyuncusu Barış Alper, hücum hattının en ucunda görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda Dries Mertens, Kazımcan Karataş, Efe Akman, Leo Dubois, Caner Doğan, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar ve Ali Turap Bülbül'e şans tanıdı. Sadece kaleci Okan mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Lazio ise Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Adam Marusic, Danilo Cataldi, Felipe Anderson, Pedro, Luis Alberto, Toma Basic ve Ciro Immobile 11'i ile mücadele etti.

İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Maurizio Sarri; Marcos Antonio, Elseid Hysaj, Patric Gabarron, Mattia Zaccagni, Luka Romero, Matias Vecino, Matteo Cancellieri, Mario Gila, Stefan Radu ve Marco Bertini'yi sonradan sahaya sürdü.

Perdeyi Barış açtı

Müsabakanın 4. dakikasında Mata'nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Lazio, 11. dakikada Pelipe Anderson'un golüyle eşitliği sağladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la, Lazio da Immobile ile pozisyonlar buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun 33. dakikadaki şutu direkten dönerken, iki ekip de kalan sürede gol bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Devre arasından adeta golle dönen Lazio, Luis Alberto'nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakayı Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da statta izledi.

4. hazırlık maçını da kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçında da galip gelemedi.

İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampında da ikinci müsabakasına çıktı.

İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Antalya'daki ikinci, genelde ise 4. hazırlık maçını İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile yaptı. Okan Buruk'un öğrencileri Lazio müsabakasını da 2-1 kaybetti.

Galatasaray Lazio maçında olay: Van Aanholt boğazını sıktı!

Galatasaray-Lazio ile oynanan hazırlık maçına sahadaki olay damgasını vurdu.



Karşılşamanın 60. dakikasında tansiyon bir anda yükselirken, saha bir anda karıştı. İtalyan ekibinin 27 yaşındaki oyuncusu Mattia Zaccagni, Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram'a oldukça sert bir müdahalede bulundu. Yaşanan bu mücadelenin ardından Emin Bayram kendisini acı içinde yere bırakırken, sahada gerginlik bir anda arttı.

Van Aanholt rakibinin boğazını sıktı!

Yapılan bu sert faul sonrası Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt Mattia Zaccagni'ye oldukça sert bir tepki gösterirken, 27 yaşındaki oyuncunun boğazına yapıştı. İki ekibin teknik heyeti de olaylara dahil olurken, gerginlik kısa bir süre sonra son erdi.

Okan Buruk kenara aldı

Bir öncesi pozisyonda Fredrik Midtsjo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasına rağmen oyunun devam etmesine çok öfkelenen Zaccagni, Emin'e yaptığı faulüyle sarı kart gördü. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, kızgın olan van Aanholt'u da kenara alarak Kazımcan Karataş'ı oyuna sürdü.