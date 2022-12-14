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ABD'den skandal Suriye halmesi! Teröristlerle ortak devriyeleri yeniden başlattı

ABD'den skandal Suriye halmesi! Teröristlerle ortak devriyeleri yeniden başlattı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

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Türkiye, ABD ve Rusya kontrolündeki PKK/YPG'yi sınırlarından süpürmek için oldukça geniş kapsamlı bir kara harekatına hazırlanıyor. Buna karşı duran ABD sahada tansiyonu artıracak bir adım attı.

ABD'den skandal açıklama: Ortak operasyonlarımız tekrar başladı
Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ’ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin olası kara harekatına yorum yapmadı
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/ Ypg'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

Ne olmuştu?
Terör örgütü PKK/ Ypg'nin İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti. Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/ Ypg terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini durdurmuştu.

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