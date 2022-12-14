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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Bakan Koca'dan ilk açıklama

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı." dedi.

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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36,77 oranında arttırıldı.

Ayrıca fiyat korumalı ürünlerde barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranlarında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 Türk Lirası ve diğer ürünlerde 19,39 oldu. Yeni barem değerleri ise kararın yayımı tarihinden bir gün sonra geçerli olur.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

Bakan Koca: İlk adım atıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kararla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

"Çözüm için bir çabamız var" demişti

Dün Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız." demişti. 

"İlaç düzenlemesiyle ilgili şubatta yapılacak fiyatlandırma öne mi çekilecek?" sorusuna Koca, "Ben bir cümle söyledim, o cümlede gizli. Bugün, yarın görmüş olacağız hep birlikte." cevabını vermişti.

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