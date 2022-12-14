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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi! "Neredeyse 1 yıl olacak"

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi! "Neredeyse 1 yıl olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı son paylaşımda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Nebati, "Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle: Sayın Kılıçdaroğlu Belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler.

“Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!

Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır.

Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz.

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