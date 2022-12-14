Uşak'ta otomobil yolcu trenine çarptı ağır yaralılar var

UŞAK'tan feci bir kaza haberi geldi. Hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkan otomobil yolcu trenine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ters döndü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkarak, makinist M.A.K. yönetimindeki İzmir-Konya seferini yapan 32007 sayılı yolcu trenine yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilde ağır yaralanan Y.Ö. (28) ve M.A.Y. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.