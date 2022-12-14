BIST 5.256
DOLAR 18,64
EURO 19,81
ALTIN 1.084,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

 KADIKÖY'de D-100 Karayolunda bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Abone ol

Kadıköy'de D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde seyir halinde olan Ulaş Can Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak ters döndü.

İtfaiye ekipleri, kaza yapan otomobildeki sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulaş Can Ç'nin 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de! Başvuru şartları ve tarih belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de! Başvuru şartları ve tarih belli oldu
ABD Başkanı Biden tartışma yaratan yasayı onayladı
ABD Başkanı Biden tartışma yaratan yasayı onayladı
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette kritik gün ilk rakamlar açıklanacak
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette kritik gün ilk rakamlar açıklanacak
Deprem oldu! Sabaha karşı sallandı AFAD şiddetini açıkladı
Deprem oldu! Sabaha karşı sallandı AFAD şiddetini açıkladı
Uşak'ta otomobil yolcu trenine çarptı ağır yaralılar var
Uşak'ta otomobil yolcu trenine çarptı ağır yaralılar var
ABD'den skandal Suriye halmesi! Teröristlerle ortak devriyeleri yeniden başlattı
ABD'den skandal Suriye halmesi! Teröristlerle ortak devriyeleri yeniden başlattı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı belli oldu
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Bakan Koca'dan ilk açıklama
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Bakan Koca'dan ilk açıklama
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi! "Neredeyse 1 yıl olacak"
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na asgari ücret göndermesi! "Neredeyse 1 yıl olacak"
Messi rekor kırdı, Arjantin Dünya Kupası'nda finale yükseldi!
Messi rekor kırdı, Arjantin Dünya Kupası'nda finale yükseldi!
İzmir'i sel vurdu! Acı haber geldi: 95 yaşındaki kadının cesedi bulundu!
İzmir'i sel vurdu! Acı haber geldi: 95 yaşındaki kadının cesedi bulundu!
Galatasaray Lazio maçında saha bir anda karıştı! Van Aanholt çılgına döndü, boğazını sıktı!
Galatasaray Lazio maçında saha bir anda karıştı! Van Aanholt çılgına döndü, boğazını sıktı!