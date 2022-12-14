Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

KADIKÖY'de D-100 Karayolunda bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.Abone ol
Kadıköy'de D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde seyir halinde olan Ulaş Can Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak ters döndü.
İtfaiye ekipleri, kaza yapan otomobildeki sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulaş Can Ç'nin 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.