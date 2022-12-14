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HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"

HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Mithat Sancar, büyükşehirlerdeki önceki seçimlerin HDP desteğiyle kazanıldığını söylerken altılı masaya olumlu baktıklarını dile getirdi.

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 Tele 1 kanalında açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları gizli ittifakı itiraf etti.

"Herkes biliyor ki..."

Mithat Sancar, herkesin seçimlerdeki desteklerinden haberdar olduğunu belirtirken İstanbul ve büyükşehirlerde belediyelerin HDP desteğiyle kazanıldığını söyledi.

Sancar "Herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destekle kazanıldı. İstanbul'da ve bütün büyükşehirlerde bizim politikamız böyle oldu." diye konuştu.

"Altılı masaya olumlu bakıyoruz"

Sancar Altılı Masa'ya yaklaşımlarını da şu sözlerle açıkladı: Biz 6'lı masayı olumlu buluyoruz, elbette farklı çizgilerden partilerin bir araya gelip mutabakata varmaları olumludur. Asıl söylemek istediğimiz şu, 2019 seçimlerinde bir politika belirledik. Hiç pazarlık, müzakere görüşmesi yapmadık.

Bu iktidarı durdurmak için, batıda aday çıkarmadık. Ve herkes biliyor ki o seçimler bizim verdiğimiz destek ile kazanıldı. Bazen orada kafa karışıklığı da yaratılıyor. İstanbul seçimlerinde bizim oy oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yüzde 16'lardadır. Bütün büyükşehirlerde bu şekilde oldu."

"Meral Akşener buna ne diyecek?"

Bu açıklamaların ardından AK Partili Alpay Özalan da sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Özalan "HDP'li Mithat Sancar, CHP ve İyi Parti ile ittifaklarını itiraf etti. İnkarcı, iki yüzlü Meral Akşener buna ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

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