BIST 5.275
DOLAR 18,65
EURO 19,83
ALTIN 1.085,43
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de feci kaza! Arabanın halini gören dumur oldu

Kadıköy'de feci kaza! Arabanın halini gören dumur oldu

Kadıköy'de alkollü olduğu öğrenilen Ulaşcan Ç. isimli bir kişi seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı takla attı. Polisler tarafından 2.64 promil alkollü olduğunu tespit edilen Ulaşcan Ç. yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri ifadeler için karakola götürüldü.

Abone ol

Kadıköy’de gece saatlerinde alkollü olduğu belirlenen Ulaşcan Ç. isimli bir kişi otomobili ile takla attı. Feci kaza gece saat 03.30 sıralarında Kadıköy D-100 Ankara istikametinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre 34 CRS 935 plakalı Ulaşcan Ç. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çarptı.

Çarpmanın sonucu araç takla atarken araç içinde bulunan Ulaşcan Ç. ve arkadaşı şans eseri yara almadan kurtuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yara almadan çıkan Ulaşcan Ç.’nin polislerin kontrolünden sonra 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.

Kazanın ardından olay yerine çekici gelerek araç bulunduğu yerden kaldırarak otoparka görüldü. Kazanın ardından olay yerine belediyeye bağlı ekipler gelerek kazanın olduğu bölgede yol temizleme çalışması yaptı. Şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolandırıcılık çetesinin lideri soslal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük
Dolandırıcılık çetesinin lideri soslal medya fenomeni çıktı 350 bin TL'mizin gittiğini gördük
Dünyanın en zengin kişisi el değiştirdi ne Musk ne de Bezos
Dünyanın en zengin kişisi el değiştirdi ne Musk ne de Bezos
HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"
HDP'nin itirafı gündemi sarstı! "Meral Akşener buna ne diyecek?"
Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...
Prof. Naci Görür'ün İstanbul depremi sözleri çok ürkütücü! On binlerce bina çökecek, ölümle burun buruna...
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Kadıköy'de korkunç kaza! Sürücü bu araçtan sağ çıktı
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de! Başvuru şartları ve tarih belli oldu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de! Başvuru şartları ve tarih belli oldu
ABD Başkanı Biden tartışma yaratan yasayı onayladı
ABD Başkanı Biden tartışma yaratan yasayı onayladı
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette kritik gün ilk rakamlar açıklanacak
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücrette kritik gün ilk rakamlar açıklanacak
Deprem oldu! Sabaha karşı sallandı AFAD şiddetini açıkladı
Deprem oldu! Sabaha karşı sallandı AFAD şiddetini açıkladı
Uşak'ta otomobil yolcu trenine çarptı ağır yaralılar var
Uşak'ta otomobil yolcu trenine çarptı ağır yaralılar var
ABD'den skandal Suriye halmesi! Teröristlerle ortak devriyeleri yeniden başlattı
ABD'den skandal Suriye halmesi! Teröristlerle ortak devriyeleri yeniden başlattı
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Bakan Koca'dan ilk açıklama
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme: Bakan Koca'dan ilk açıklama